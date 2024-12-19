Inşaat İşçisi Dengesini Kaybedip Düştü, Hayatını Kaybetti

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BARTIN'da inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışırken dengesini kaybedip düşen inşaat işçisi Nuri Kaplan (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aladağ Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında 2 arkadaşıyla birlikte çalışan Nuri Kaplan, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaplan, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nuri Kaplan doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.