İnşaat Kazasında Ağır Yaralanan Zekeriya Uluşık Taburcu Oldu - Son Dakika
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İnşaat Kazasında Ağır Yaralanan Zekeriya Uluşık Taburcu Oldu

İnşaat Kazasında Ağır Yaralanan Zekeriya Uluşık Taburcu Oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde inşaatta çalışırken 8'inci kattan düşen 32 yaşındaki Zekeriya Uluşık, 42 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorları, akciğer ve kaburga hasarını onarıp, zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini ifade etti.

16.01.2025 12:31  Güncelleme: 12:32
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SİİRT'in Kurtalan ilçesinde çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşen Zekeriya Uluşık (32), 42 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, 4 Aralık'ta Kurtalan ilçesinde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta dış cephe mantolaması için sıva yapan Zekeriya Uluşık, dengesini kaybedip 8'inci kattaki iskeleden düştü. Yaklaşık 24 metre yükseklikten düşen Uluşık, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uluşık, 42 gün süren tedavinin ardından dün taburcu edildi.

'AKCİĞERDEKİ HASARI ONARDIM'

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Süer, Uluışık'ın zorlu bir tedavi sürecini atlattığını belirterek "Hastamızın düşme sonucu akciğer ve kaburga hasarı yaşadığı bilgisi tarafıma iletildi. Hastanın görüntüsü bana ulaştırıldığında, akciğerin kaburgaların kırılarak dışarı çıkmakta olduğu çok açık ve ağır vaka olduğunu gördüm. Sonrasında hastayı Kurtalan'dan kabul ettik. Acil servisimizde tetkiklerini yaptık ve ameliyathaneyi hazırladık. Öncelikle akciğerdeki hasarı onardım, ardından kaburgaları titanyum plaklarla sabitledim. Ondan sonra ortopedi ameliyatlarına girdi. Sonrasında uzun bir yoğun bakım süreci oldu. 8'inci kattan düşme vakası haliyle biraz zor tedavi süreci oldu. Sonrasında bugüne kadar geldi çok şükür. Yoğun bakımdan çıkardık, genel bakımlarını yaptık ve hastamızı taburcu ediyoruz bugün" dedi.

'NEREDEYSE BÜTÜN KEMİKLERİNDE KIRIK VARDI'

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Fırat Işık ise "Hastamız Zekeriya, Kurtalan'dan yüksekten düşme nedeniyle hastanemize getirildi. Yaralanmasının zaten ciddi olduğunu 112 tarafından bize bildirilmişti. Hazır şekilde acilde hastamızı bekledik. Göğüs Cerrahımız Alper Hoca ve Sabahattin Kılıç Hocamızla beraber ameliyatını yaptık. Hastamızın bizim açımızdan zorlu bir takip süreci oldu. Çünkü yüksekten düştüğü için neredeyse bütün kemiklerinde kırık vardı ve 3 seans halinde ortopedik müdahalelerimizi gerçekleştirdik. Klinik durumunda sıkıntı yok. Bugün hastamızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'DOKTORLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM'

Zekeriya Uluışık da doktorlara emeklerinden dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Kurtalan ilçesinde 8'inci kattan düştüm. Kurtalan Hastanesi'ne götürdüler, oradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim. Ameliyatımı Göğüs Cerrahisi Uzmanı Alper Hoca ve Ortopedi Uzmanları Fırat ile Sabahattin Hocalarım birlikte gerçekleştirdi. Başarılı bir şekilde ameliyatım gerçekleştirildi. Doktorlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Hayatlarında başarılar dilerim."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnşaat Kazasında Ağır Yaralanan Zekeriya Uluşık Taburcu Oldu - Son Dakika

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