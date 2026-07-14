İnşaat kazasında iki işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnşaat kazasında iki işçi hayatını kaybetti

İnşaat kazasında iki işçi hayatını kaybetti
14.07.2026 23:54
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Şanlıurfa'da inşaat iskelesinden düşen iki işçi hastanede yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde inşaat iskelesinden düşerek ağır yaralanan Muhammed Kızılkan (18) ile Muhammed Mustafa Toruntay (19), kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye merkezindeki yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İskele üzerinde boya yapan Muhammed Kızılkan ile Muhammed Mustafa Tolruntay dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. İki işçinin düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ağır yaralanan Muhammed Kızılkan ile Muhammed Mustafa, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, İnşaat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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