İnşaat Malzemecilerinden Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Yer Tahsisi Ziyareti

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir İnşaat Malzemeleri Tedarikçileri Grubu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek, sektör firmaları için ortak, düzenli ve modern bir alan oluşturulması talebini iletti. Ataç, "Bu şehirde iş yapan, üreten, istihdam sağlayan insanların yanında olmak bizim görevimiz. Bizim açımızdan bir engel yok, yeter ki süreç kamu yararı doğrultusunda ilerlesin" dedi.

Eskişehir İnşaat Malzemeleri Tedarikçileri Grubu, Ataç'ı ziyaret etti. Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu'nda geniş katılımla gerçekleşen toplantıda, inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer tahsisi, şehir içinde kalan işletmelerin yaşadığı sorunlar ve modern bir ticaret alanı oluşturulması konuları ele alındı.

Grup adına konuşan Mustafa Sivri, sektör temsilcilerinin ortak hareket ettiğini belirterek, "Buradaki arkadaşlarımız yalnızca Tepebaşı'nda değil, Odunpazarı'nda da faaliyet gösteriyor. Hepimiz birlikteyiz. Eskişehir'de 25 yıllık, 30 yıllık, hatta 50 yıllık firmalar var. Bu insanların hepsi bu işin emektarı" ifadelerini kullandı.

Şehir içinde kalan işletmelerin ciddi zorluklar yaşadığını ifade eden Sivri, "Kepçeyi çalıştırıyoruz, şikayet geliyor. TIR geliyor, 'Yolu kapatıyorsunuz' deniliyor. Artık şehir içinde bu işler yapılamıyor. Bu mesele yalnızca ticaret meselesi değil; güvenli çalışma, sürdürülebilirlik ve Eskişehir'e katma değer sağlama meselesidir" diye konuştu.

"Amacımız Eskişehir'deki bu sıkıntıyı çözmek"

Ataç ise belediyenin kapısının her zaman açık olduğunu vurgulayarak, sektör temsilcilerinin talebine olumlu yaklaştıklarını söyledi. Ataç, "Burada amaç Eskişehir'deki bu sıkıntıyı çözmek. Biz başından beri bu konunun yanındayız. Çünkü bu şehirde iş yapan, üreten, istihdam sağlayan insanlar destek bekliyor. Bu talep kişisel ya da dar bir talep değil; Eskişehir'in üretim düzeni, ticaret yaşamı ve kent planlaması açısından değerlendirilmesi gereken bir ihtiyaçtır" dedi.

"Bütünlüklü bir yaşam ve ticaret merkezi düşünülmeli"

Çalışmanın yalnızca dükkanlardan oluşan bir alan olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Ataç, "Altyapısı tamamlanmış, kafeteryası, restoranı, belki sağlık birimi olan bütünlüklü bir yaşam ve ticaret merkezi planlanmalı. Eskişehir için faydalı, düzenli ve sağlıklı işleyen bir merkez oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

"Bakanlığın da olumlu yaklaşması gerekiyor"

Sürecin bazı kamu kurumlarıyla ilgili boyutları bulunduğunu belirten Ataç, özellikle Tarım Bakanlığı sürecine dikkati çekerek, "Bizim açımızdan bir engel yok. Ancak bazı konuların ilgili kurumlar nezdinde çözülmesi gerekiyor. Bakanlığın da bu ihtiyacı olumlu karşılaması lazım. Bu siyaset üstü bir konudur. Önemli olan Eskişehir'in yararına, sektörün ihtiyacına ve kentin geleceğine uygun bir çözüm üretmektir" ifadelerini kullandı.

Ataç, Tepebaşı'nda bugüne kadar yapılan çalışmaların nitelikli ve bütünlüklü bir anlayışla hayata geçirildiğini belirterek, "Tepebaşı kendi küllerinden yeniden doğmuş bir bölge. Bu, 25 yılın emeği. Elbette eksiklerimiz var. Bu konu da eksik kalan alanlardan biri. Biz meseleye yalnızca bugünü kurtarmak için değil, geleceği planlamak için bakıyoruz. Yapılacaksa düzenli, altyapısı güçlü, kente değer katacak bir çalışma yapılmalı" dedi.

Toplantıda, sektör temsilcilerinin taleplerinin teknik ekiplerle değerlendirilmesi, ihtiyaçların sözcü grubu aracılığıyla netleştirilmesi ve sürecin ilgili kurumlarla görüşülerek ilerletilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.