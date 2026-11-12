İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesinden mesleki sorunlarına çözüm çağrısı

İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Tiryaki, mühendislerin mesleki sorunlarının çözülmesi ve yapı güvenliğinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Kahramanmaraş Caddesi üzerinde toplanan İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi üyeleri, ellerinde pankartlar ile mavi ve beyaz balonlarla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüyüş yaptı.

Burada konuşan Tiryaki, mühendislerin ekonomik ve mesleki sorunlarına dikkat çekti.

Güvenli yapı üretiminin temel unsuru olan mühendislik hizmetlerinin yalnızca imza ve evrak işlemi olarak görülmemesi gerektiğini belirten Tiryaki, "Mühendislik bir formalite değildir. Mühendislik, insan yaşamının güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, mühendislerin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini de ifade etti.