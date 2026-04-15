İnşaat Üretim Endeksi Şubatta Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İnşaat Üretim Endeksi'nin şubat ayında yıllık yüzde 5,9 artarken, aylık yüzde 1,3 azaldığını açıkladı.

TÜİK, şubat ayına ilişkin "İnşaat Üretim Endeksi"ni açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İnşaat üretimi yıllık yüzde 5,9 arttı. İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,0 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı."

İnşaat üretimi aylık yüzde 1,3 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı."