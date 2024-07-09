İnşaatta Çalışan İşçi Demir Parçasının İsabet Etmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

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AVCILAR'da inşaatta çalışan Yılmaz Tarhan, üst katlardan düşen demir parçasının kafasına isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde Cerrahpaşa Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde kampüs içerisinde bulunan inşaat alanında çalışan Yılmaz Tarhan (50)'ın başına üst katlardan düştüğü tahmin edilen demir isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tarhan'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tarhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.