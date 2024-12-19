İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Şehit Hakan Altıkatoğlu Sokak'taki bir inşaatta çalışan Zafer S. (31), dengesini kaybederek ikinci kattan toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan inşaat işçisi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.