İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

ADIYAMAN'da, çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Abuzer Yakut (59) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Yenimahalle'de meydana geldi. Sıva ustası olarak çalışan Abuzer Yakut, çalıştığı inşaatın 6'ncı katından dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yakut, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Abuzer Yakut, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Yakut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.