İnşaatta düşen işçi hayatını kaybetti

Mehmet Ali Kalaycı:

valla bu işler hep böyle ya işçiler hiç korunmuyor mu diye sormak geliyor insanın aklına bu kadar yükseklikten düşmek nasıl olur bir de ekonomik açıdan bak ailenin geçimi kalmadı işte bu yüzden bu sektörde güvenlik çok önemli ama kimse ciddi almıyor