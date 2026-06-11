YAŞAMINI YİTİRDİ
Aydın'da fakülte inşaatında iskelede çalışırken üzerinde bulunduğu panonun yerinden çıkması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen ve ağır yaralanan inşaat işçisi Ferhat Çakır (27), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.
Melek FIRAT/AYDIN,
Son Dakika › Güncel › İnşaatta düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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