İnşaatta düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnşaatta düşen işçi hayatını kaybetti

11.06.2026 20:09
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Aydın'da 30 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Ferhat Çakır hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Aydın'da fakülte inşaatında iskelede çalışırken üzerinde bulunduğu panonun yerinden çıkması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen ve ağır yaralanan inşaat işçisi Ferhat Çakır (27), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ferhat Çakır, 3. Sayfa, Güncel, İnşaat, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaatta düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ümit Yakak Ümit Yakak:
    niye şimdi çıktı bu haber diye merak ettim olay kaç gün önce oldu acaba denetim ne yapıyo bu tür işlerde hazırlıksız giriş yok mu ya 0 0 Yanıtla
  • Ercan Gümüş Ercan Gümüş:
    çok üzücü bir şey ya 27 yaşında hayatını kaybetmiş inşaat işine girince mesela masraflar çok oluyo güvenlik ekipmanları pahalı diye işverenler kullandırmıyo çoğu zaman birkaç lira kurtarmak için canları riske atıyolar 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Kalaycı Mehmet Ali Kalaycı:
    valla bu işler hep böyle ya işçiler hiç korunmuyor mu diye sormak geliyor insanın aklına bu kadar yükseklikten düşmek nasıl olur bir de ekonomik açıdan bak ailenin geçimi kalmadı işte bu yüzden bu sektörde güvenlik çok önemli ama kimse ciddi almıyor 0 0 Yanıtla
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