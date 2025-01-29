İnşaatta Düşen İşçi İçin 3 Gözaltı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, inşaattan düşen işçinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri savcılıkça, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mansuroğlu Mahallesi'nde, Mehmet Dilemre'nin (53) inşaattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan şantiye şefi D.K.T, şantiye sorumlusu İ.A. ve iş güvenliği uzmanı İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

D.K.T. ve İ.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Mansuroğlu Mahallesi'nde 26 Ocak'ta, bir inşaatta çalışan Mehmet Dilemre (53), 5. katta sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek düşmüş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili şantiye şefi D.K.T, şantiye sorumlusu İ.A. ve iş güvenliği uzmanı İ.Ö. gözaltına alınmıştı.