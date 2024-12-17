Sivas'ta akrabasının villa inşaatında cam temizlerken düşen kişi hayatını kaybetti.
Karşıyaka Mahallesi'nde akrabasına ait villa inşaatında camları temizleyen N.E. (44), yaklaşık 5 metreden boş havuza düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta Düşme: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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