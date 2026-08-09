İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı
Çınarcık'ta elektrik akımına kapılan işçi S.B. hastaneye kaldırıldı, kurtarıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde inşaat çalışması sırasında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
NATO Yolu'ndaki bir inşaatta çalışan S.B, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, akıma kapıldığı yerde mahsur kalan işçiyi kurtardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen S.B, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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