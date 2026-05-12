Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.
Çaylı Mahallesi'ndeki inşaatta boyacı ustası olarak çalışan N.O. (37) bilinmeyen nedenle ikinci kattan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta İşçi Düşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?