İnşaatta İşçi Düşmesi: Ağır Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir inşaatın ikinci katından düşen işçi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Taşköprü Mahallesi Dr. Kenan Bey Sokak üzerinde bulunan inşaatta kalıpçı ustası olarak çalışan Ş.Ç. (60) çalıştığı sırada ikinci katından zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ç, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.
