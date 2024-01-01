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İnşaatta İskeleden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnşaatta İskeleden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, iskeleden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaatta İskeleden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
01.01.2024 - 14:53,
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Beyazevler Mahallesi'ndeki apartman inşaatında kurulan iskelede çalışan İsmet T. (54) dengesini kaybederek düştü.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İzmir Gaziemir Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan İsmet T, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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