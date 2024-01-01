İnşaatta İskeleden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Beyazevler Mahallesi'ndeki apartman inşaatında kurulan iskelede çalışan İsmet T. (54) dengesini kaybederek düştü.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İzmir Gaziemir Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan İsmet T, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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