İnşaatta Iskeleden Düşen İşçi Yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir inşaata kurulan iskelede çalışırken düşen işçi yaralandı.
Uçbağlar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan H.O, dengesini kaybederek iskeleden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
H.O, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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