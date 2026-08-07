İnşaatta Kablo Hırsızlığına Gözaltı

SAMSUN'un Canik ilçesinde lise inşaatından 650 bin liralık kablo hırsızlığı yapan Ramazan Ö. (33), gözaltına alındı. Şüphelinin aynı iş yerinde kalıpçı olarak çalıştığı ve hırsızlık yapmadan önce güvenlik kameralarının açısını değiştirdiği ortaya çıktı.

Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde yapımı devam eden Canik Fen Lisesi şantiyesinde 20 Temmuz'da başlayan ve dönem dönem kablo hırsızlığı yapıldığını fark eden işçiler, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin aynı inşaatta kalıpçı olarak çalışan Ramazan Ö. olduğunu belirledi. Şüphelinin, kabloları çalmak için güvenlik kameralarının yerini değiştirdiği, güvenlik kulübesinden anahtarları alıp belli etmemek için dönem dönem 650 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Dün gözaltına alınan şüphelinin evinde bulunan deposunda kablolar bulunarak, sahibine teslim edildi.

Öte yandan Ramazan Ö.'nün 'Kasten yaralama', 'Otodan hırsızlık' olmak üzere 7 suç kaydı olduğu bildirildi.