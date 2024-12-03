Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Akören Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Bekir Sönmez (61) 4. kattan düştü.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçaabat Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta Korkunç Kaza: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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