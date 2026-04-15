İnşaatta Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

15.04.2026 16:35
Diyarbakır'da inşaatta çalışan bir işçi, iki kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

DİYARBAKIR- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir inşaatta çalışan işçi Ş.T., biri uzun namlulu silah, diğeri tabanca kullanan 2 kişinin saldırısında ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki Orman Park yakınındaki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre; biri uzun namlulu silah, diğeri tabanca taşıyan 2 kişi, inşaatta çalışan Ş.T.'ye ateş etti. Ş.T. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
