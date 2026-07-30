İnsan Hakları Eğitimi Kampı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnsan Hakları Eğitimi Kampı Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin düzenlediği kampta 500 genç, insan hakları ve güncel konuları ele alacak.

ZEHRA TEKECİ ESER/AYNUR EKİZ - AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenecek İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda yaklaşık 500 genç, bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleriyle bir araya gelerek insan hakları, hukuk, siyaset ve güncel gelişmeleri farklı oturumlarda değerlendirecek.

Gençlerin insan hakları alanındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, katılımcılar arasında ise fikir alışverişi ve etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen kamp programı, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Kampa 18-30 yaş arasındaki yaklaşık 500 gencin katılması beklenirken, insan hakları alanında eğitim oturumları, söyleşiler ile sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Kamp kapsamında bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri gençlerle bir araya gelerek söyleşiler gerçekleştirecek.

İnsan hakları, hukuk, siyaset ve güncel gelişmelerin farklı oturumlarda ele alınacağı programlara, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Ahmet Büyükgümüş, Belgin Uygur ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in katılımı bekleniyor.

"Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bilinciyle hareket etmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, kampa ilişkin yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Eğitim Kampı'nın artık geleneksel hale geldiğini belirterek, gençleri, insan hakları alanındaki güncel gelişmeler ve meseleler alanında yetkin isimlerle buluşturduklarını aktardı.

Küresel gelişmelerin insan hakları tartışmalarını daha da önemli hale getirdiğini vurgulayan Yalçın, "İçinden geçtiğimiz küresel belirsizlik döneminde insan hakları ve uluslararası hukuk gibi kavramların içi maalesef büyük ölçüde boşaltılmış durumda. Önümüzdeki dönemde, bir tarafta insanı merkeze alan, insanlığı ve insan haklarını koruyan bir yaklaşım, diğer tarafta ise insan onuru ve aile gibi temel değerleri aşındırmayı hedefleyen bir anlayışın mücadelesine tanıklık edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti olarak insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizen Yalçın, şunları kaydetti:

"Jeopolitik rekabetlerin yeniden şekillendiği böylesi bir uluslararası düzende insanın ve insanlığın tarafında yer almak, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bilinciyle hareket etmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Kampımızda gençlerimizle sportif ve kültürel etkinliklerin yanı sıra tüm bu meseleleri kapsamlı şekilde değerlendirme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulacağız."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsan Hakları Eğitimi Kampı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:29:08. #7.13#
SON DAKİKA: İnsan Hakları Eğitimi Kampı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.