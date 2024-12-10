İnsan Hakları Günü'nde Eğitim Vurgusu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim ailesi olarak, insanı merkeze alan medeniyet anlayışımızla yarınlarımızı daha müreffeh bir geleceğe hazırlamanın ve daha insani bir yaşamı inşa etmenin gayretinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, bugünün, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 76'ncı yıl dönümü olduğuna işaret etti.

Tüm insanlığın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik eden Tekin, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günün, başta bölgemizde olmak üzere, dünyanın dört bir yanında insan haklarından yoksun bir şekilde yaşayan, savaşlar altında ezilen, açlıkla mücadele eden mazlum ve mağdur kardeşlerimize hayırlar getirmesini diliyorum.

Eğitim ailesi olarak, insanı merkeze alan medeniyet anlayışımızla yarınlarımızı daha müreffeh bir geleceğe hazırlamanın ve daha insani bir yaşamı inşa etmenin gayretinde olacağız. Bu vesileyle Dünya İnsan Hakları Günü'nün barışa ve insanlığa hizmet etmesini temenni ediyorum."