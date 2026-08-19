İnsani Yardım Çalışanlarına Saldırılar Artıyor - Son Dakika
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İnsani Yardım Çalışanlarına Saldırılar Artıyor

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AB yetkilileri, insani yardım çalışanlarının hedef alındığını ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, insani yardım çalışanlarının çatışmalarda endişe verici oranda hedef alınmaya, kaçırılmaya ve öldürülmeye devam ettiğini belirterek görevlilere yönelik saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Kallas ve Lahbib, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle yayımladıkları ortak mesajda, insani yardım çalışanlarının endişe verici oranda hedef alınmaya, kaçırılmaya ve öldürülmeye devam ettiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA), yılbaşından bu yana 82 insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiği, 39'unun kaçırıldığı, 97'sinin de yaralandığı açıklamasına dikkat çekilen mesajda, "İnsani yardım personeline, hastanelere ve sivil hedeflere yönelik saldırılar kaza değildir, bunlar uluslararası insani hukukun ihlalleridir." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, insani yardım çalışanları dahil sivillerin korunmasının uluslararası hukuk kapsamında zorunlu olduğu vurgulanarak, suçluların cezasız kalmasının daha fazla vahşete yol açtığı belirtildi.

Sudan'da dünyanın en kötü insani krizlerinden birinin yaşandığı, Gazze'de yıkım ve acının felaket boyutunda sürdüğü ve Ukrayna'daki savaşın gıda tedarik zincirlerini kesintiye uğrattığı ifade edilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Her öldürülen yardım görevlisi, kişisel bir trajedinin ötesinde, uluslararası toplumun en temel yükümlülüklerini yerine getiremediğinin acı göstergesidir."

UNOCHA'nın 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yayınladığı yeni raporda, yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığı belirtilerek Gazze'nin önceki iki yılın üstüne 2025'te de en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü bölge olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsani Yardım Çalışanlarına Saldırılar Artıyor - Son Dakika

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