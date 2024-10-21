İnsani Yardımda Teknoloji Çalıştayı Tamamlandı

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Sadakataşı Derneği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "İnsani Yardımda Teknoloji ve İnovasyon Çalıştayı" tamamlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul Turgut Özal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, insani yardım sektöründe yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla Türkiye'nin önde gelen STK'leri, teknoloji liderleri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda insani yardım operasyonlarında teknolojinin önemine vurgu yapılarak, inovatif çözümlerin yardımlaşma süreçlerini nasıl dönüştüreceği ele alındı.

Etkinlikte, insani yardım sektörünün teknolojiyle nasıl dönüştürülebileceğine yönelik mobil uygulamalar, dron teknolojisi, IoT cihazları, yapay zeka ve veri analizi başlığında 4 ana tema konuşuldu.

Bu temalar altında katılımcılar, teknolojilerin insani yardım operasyonlarında nasıl kullanılabileceği ve sektörler arası iş birliği fırsatlarını tartıştı.

Çalıştay, yuvarlak masa toplantıları ve panel oturumlarıyla katılımcılara bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı sundu.

Birleşmiş Milletler, Kızılhaç, OCHA gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılarak, etkinliğin gelecek yıllarda daha kapsamlı ve uluslararası nitelikte bir organizasyon olarak devam ettirilmesi hedefleniyor.

Çalıştayın açılışına İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, TAW Proje Koordinatörü İbrahim Yılmazer, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün, daire başkanları Fatih Günay ve Fahrettin Kaya da katıldı.

Ayrıca, çok sayıda teknoloji şirketinin kurucu ve genel müdürleri, akademisyenler ve uzmanlar da etkinliğe ilgi gösterdi.