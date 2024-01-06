İnsanlar zehirlenmesin diye işçiler günlerce mesai yapıyor

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Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde, maydanoz hasadı yaklaşırken, hasat öncesi işçiler insanların zehirlenmemesi ve maydanozun veriminin artması için zararlı ot ayıklama mesai yapıyor.

HATAY MAYDANOZ ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasara uğrayan Hatay'da, bütün olumsuzluklara rağmen önemli tarım şehirlerin arasında yer alıyor. Sahip olduğu hava şartlarından dolayı tarımsal ürün çeşitliliği fazla olan Hatay, maydanoz üretiminde önemli bir yere sahip. Arsuz ilçesi ise maydanoz üretiminde diğer ilçelerden önde geliyor.

YABANİ OT, MAYDONUZU ÖLDÜRÜYOR

C vitamini bakımından zengin olan maydanoz, tarladan tezgaha gelene kadar zorlu aşamalardan geçiyor. Bu aşamalar arasında en önemlisi ise zararlı otlardan ayıklama işi... Ayıklama işi yapılmadığı zaman yabani otun maydanozu öldürdüğünü ifade eden Ezel Zemzem, "Zararlı otlar maydanozun kalitesini düşürür. Güzel olmaz. Maydanozun temizliğini yapacaksın, otlarını ayıklayacaksın, gübresini ve ilacını vereceksin. Ondan sonra inşallah satılırsa tarla sahibi de memnun kalır" dedi.

"BAZI OTLAR ZEHİRLİ, O YÜZDEN TEMİZLİK YAPIYORUZ"

Ayıklama işleminin iyi gittiğini dile getiren Dahiye Höyük, "Maydanozun içinden otları alıyoruz. Çünkü daha kaliteli olsun ve iyi satılsın. Bazı otlar yenilir ama bazı otlar zehirlidir. Ondan dolayı temizlik yapıyoruz. Hasadımız güzel olsun" ifadelerini kullandı.