Türkiye'nin Dış Politikası ve Siyasi Ahlak Vurgusu

10.04.2026 21:33
Görüşmede İran, İsrail ve Trump politikaları değerlendirilirken, siyasi ahlak yasası ve ara seçim konularında ortak tutumlar teyit edildi.

Görüşmede İran konusu, Türkiye'nin dış politikası, Trump'ın dünya düzenine itiraz eden uygulamaları ve İsrail'in Filistin ile İran'daki eylemleri açısından değerlendirildi. Bu insanlık dramlarına karşı ortak tutumlar tekrarlandı ve teyit edildi. Aynı zamanda, savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini tespit eden ve acil, orta ve uzun vadeli öneriler sunan bir rapor sunuldu.

Siyasi Ahlak Yasası konusunda, belediye başkan adaylarından alınan etik taahhütnameler paylaşıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmişte yolsuzluklarla markalaşmış isimlere sahip olmasına rağmen, siyasi ahlak konusunda ahkam kesen tutuma karşı açık bir çağrı yapıldı. Sekiz yıldır bekleyen Siyasi Etik Kanunu'nun genişletilerek kanunlaşması gerektiği vurgulandı. Mal varlıklarının açık ve şeffaf olması gerektiği ifade edildi ve bu konuda özgüvenin Recep Tayyip Erdoğan'dan da duyulması beklendiği belirtildi.

Ara seçim konusunda, anayasal bir zorunluluk olduğu noktasında hemfikir olundu. Yasama üzerindeki anayasal yükümlülüğe yürütme eliyle müdahale edilmesinin yersiz olduğu ve bunun kabul edilmediği ifade edildi. Ekonomiye ilişkin olarak, enflasyon sorununa değinilirken, mazeret enflasyonu eleştirildi. Savaşa hazırlıksız yakalanıldığı ve geçmişte rezervlerin kötü yönetildiği vurgulandı. Milletin sorunları çözmek için sandıkta çözüm üreteceği belirtildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dış Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

