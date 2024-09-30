Inter ve Milan Taraftarlarına Operasyon: 19 Gözaltı - Son Dakika
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Inter ve Milan Taraftarlarına Operasyon: 19 Gözaltı

İtalya'da Inter ve Milan taraftar gruplarının yasa dışı faaliyetleri nedeniyle 19 kişi gözaltına alındı.

30.09.2024 17:46
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter ve Milan'ın taraftar gruplarının şüpheli yasa dışı faaliyetlerine ilişkin düzenlenen operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İtalyan polisi tarafından bu sabah saatlerinde Inter ve Milan takımlarının taraftar gruplarının önde gelen isimlerine operasyon düzenledi.

Yaklaşık 40 kişinin soruşturulduğu soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 19 kişinin gözaltına alındığı, bazı noktalarda aramalar yapıldığı belirtildi.

Bu operasyonla, söz konusu taraftar gruplarının mafya gibi yasa dışı oluşumlarla olan ilişkileri, suç ortaklıkları olup olmadığı, gasp ve darp gibi şüpheli yasa dışı faaliyetlerinin soruşturulduğu ifade edildi.

Savcılar, kulüp yönetimlerinin soruşturma altında olmadığını ancak kulüplerin özellikle taraftar gruplarına bilet satış konusunu aydınlatmaları gerekebileceği kaydedildi.

Haberde, Inter kulübünün taraftar gruplarına bilet satışı gibi bazı ekonomik faaliyetlerde yasa dışı imtiyazlar vermiş olabileceği ve biletlerin yeniden satılmasına olanak sağlamış olabileceğinin soruşturma dosyasında geçtiği belirtildi.

Taraftarların, biletlerin yeniden satışından elde edilen parayı, bağlantılı oldukları mafya örgütlerine aktardığı suçlamasının da soruşturmada yer aldığı ifade edildi.

Soruşturmanın 2019 ile 2020 yıllarına odaklandığı bununla beraber soruşturma dosyasında yer alan bazı telefon dinlemelerinde, Inter taraftar grubu liderlerinden Marco Ferdico'nun, geçen yıl Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'yi arayarak İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için 200 bilet talep ettiği ve bunun için kulübe ve şu anki başkan Giuseppe Marotta'ya müdahale etmesini de istediği kaydedildi.

Soruşturmada, Inter Kulübünün "Curva Nord" olarak anılan taraftar grubu üyelerine karşı "boyun eğmek durumunda kaldığı" ve "birtakım iyilikler yapmak zorunda kaldığı" bilgisinin de geçtiği vurgulandı.

Bu arada, ANSA'ya konuşan Milan kulüp kaynakları, güvenlik güçlerine taraftarlarına ilişkin soruşturmada iş birliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Kızılyıldız'ı sahasında ağırlayacak Inter'in teknik direktörü Inzaghi, maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında bugün basına yansıyan soruşturmaya dair sorulara, "Kulüp bize devam eden bir soruşturma olduğunu, bu nedenle olanlarla ilgili bir şey söylemememiz gerektiğini söyledi." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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