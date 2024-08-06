İnternet Dolandırıcılığıyla 7 Milyon TL Dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnternet Dolandırıcılığıyla 7 Milyon TL Dolandırıldı

Geniş Video İzle

Beylikdüzü'nde internet üzerinden değerinin altında satışa çıkarılan daireyi almak isteyen iş adamı 7 milyon lira dolandırıldı. Polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

06.08.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYLİKDÜZÜN'de internet üzerinden değerinin altında satışa çıkarılan daireyi almak isteyen iş adamı D.O. (38), 7 milyon lira dolandırıldı. Polis iş adamını dolandıran biri kadın 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Beylikdüzün'de tekstil işiyle uğraşan D.O., 11 Temmuz Perşembe günü internet üzerinden gördüğü ve değerinin çok altında olan daireyi satın almak isterken dolandırıldı. İş adamı D.O. dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. İş adamı emniyetteki ifadesinde; emlakçı aracılığıyla daireyi almak için anlaştığı, kendisine verilen hesaba 7 milyon lira göndermesine rağmen satışın gerçekleşmediğini belirtti. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, İstanbul ve Antalya'da yaptığı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, Hikmet A. (42), Yunus V. (25), Emrah B. (27), Nurgül H. (34), Özcan H. (21), Selman K. (35) Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin parayı aldıktan sonra daire sahibinin işi çıktı, hasta oldu gibi bahanelerle satışı yapmayarak ortadan kayboldukları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özcan H. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.

İnternet Dolandırıcılığıyla 7 Milyon TL Dolandırıldı
Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Dolandırıcılık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternet Dolandırıcılığıyla 7 Milyon TL Dolandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 04:30:27. #1.13#
SON DAKİKA: İnternet Dolandırıcılığıyla 7 Milyon TL Dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement