İnternet Dolandırıcılığıyla 7 Milyon TL Dolandırıldı

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BEYLİKDÜZÜN'de internet üzerinden değerinin altında satışa çıkarılan daireyi almak isteyen iş adamı D.O. (38), 7 milyon lira dolandırıldı. Polis iş adamını dolandıran biri kadın 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Beylikdüzün'de tekstil işiyle uğraşan D.O., 11 Temmuz Perşembe günü internet üzerinden gördüğü ve değerinin çok altında olan daireyi satın almak isterken dolandırıldı. İş adamı D.O. dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. İş adamı emniyetteki ifadesinde; emlakçı aracılığıyla daireyi almak için anlaştığı, kendisine verilen hesaba 7 milyon lira göndermesine rağmen satışın gerçekleşmediğini belirtti. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, İstanbul ve Antalya'da yaptığı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, Hikmet A. (42), Yunus V. (25), Emrah B. (27), Nurgül H. (34), Özcan H. (21), Selman K. (35) Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin parayı aldıktan sonra daire sahibinin işi çıktı, hasta oldu gibi bahanelerle satışı yapmayarak ortadan kayboldukları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özcan H. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.