İnternet Üzerinden Kaçak Maç Yayınına Operasyon

01.06.2026 16:37
Trendyol Süper Lig maçlarını kaçak yayınlayan Selçuk Y. yakalandı, emniyet işlemleri sürüyor.

Trendyol Süper Lig'deki maçları internet sitesi üzerinden kaçak yayınlayan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışması sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ile yaptığı çalışmada, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Türkiye Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı tespit edildi.

Ekipler, siteye erişim sağlandığında kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik içeriklere yer verildiğini de belirledi.

Söz konusu internet sitesini Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Selçuk Y.'nin yönettiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

İstanbul'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

