İnternetin Çocuklar Üzerindeki Zararlı Etkileri Anlatıldı - Son Dakika
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İnternetin Çocuklar Üzerindeki Zararlı Etkileri Anlatıldı

İnternetin Çocuklar Üzerindeki Zararlı Etkileri Anlatıldı

Gazeteci ve yazar İsmail Polat, Kartal Belediyesi Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde internetin çocuklar üzerindeki zararlı etkilerini anlattı.

03.06.2024 14:26  Güncelleme: 15:54
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(İSTANBUL) - Gazeteci ve yazar İsmail Polat, Kartal Belediyesi Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde internetin çocuklar üzerindeki zararlı etkilerini anlattı.

Kartal Belediyesi Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi'nde bilgisayarın ve internetin bilinçsiz kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ve ebeveynlerin bu etkilerden çocukları nasıl sakınacakları, gazeteci-yazar İsmail Polat'ın konuşmacılığında masaya yatırıldı.

Yaklaşık bir saat süren seminerde önce Yeşilay gönüllü eğitimcisi Berna Yamak, kürsüde konuşarak bağımlılık ve Yeşilay'ın bu konudaki çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Daha sonra söz alan gazeteci ve yazar İsmail Polat; ebeveynleri, çocuklarının sanal ortamda karşılaşacağı risk ve tehlikelere karşı uyararak, internete yüklenen herhangi bir bilginin silinse bile mutlaka bir yerlerde arşivlendiği bilgisini verdi.

Çocuklar bilgisayarlarını ortak alanlarda kullanmalı

Çocukların bilgisayarı belirli kurallar dahilinde kullanması gerektiğini ve mümkünse salon gibi ortak alanlarda bulunulmasını tavsiye eden Polat, takipçi sayısını artırmak için tanımadığı insanlar ile arkadaş olan çocukların, tacize ve başka kötü niyetlere açık hale geldiğini söyledi. Anne ve babaların mutlaka sosyal medya hesaplarının olması gerektiğini ve çocukları ile sosyal medyada da arkadaş olmalarını tavsiye eden Polat, yaşanmış olaylardan da örnekler verdi.

Konunun hukuki yönlerine de değinen Polat'a seminer sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar tarafından Kartal heykelciği takdim edildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına seminere katılan ve sahneye çıkarak kısa bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, kendi çocukluk dönemi tecrübelerinden faydalanarak, çocukların sokakta akranları ile beraber oynamalarının, sosyalleşmelerinin faydalarından bahsetti. Günümüz çocuklarının da ebeveynlerinin müsaade ve gözetimiyle tekrar sokaklara çıkarak oyunlar oynaması gerektiği düşüncesinde olduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, İsmail Polat, Güvenlik, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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