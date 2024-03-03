İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı

Gaziosmanpaşa'da yaşayan 23 yaşındaki bedensel engelli Sibel Zengin, tablet almak için uzun süredir para biriktiriyordu. Zengin, 2 Şubat'ta internet sitesi üzerinden biriktirdiği parayla 20 bin lira değerinde bir tablet sipariş etti. 3 gün sonra kargosu gelen Zengin, engelli olduğu için dayısı kargo bayisinden kargosunu alıp eve getirdi.
Heyecanla kargo paketini açan genç kadın, tablet yerine taş çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Zengin, o anki şaşkınlığıyla tableti aldığı internet sitesini aradı. Siteden sorun olmadığı, kargo şubesinde sorun olabileceği cevabını aldı. Bunun üzerine kargo şubesine başvuran Sibel Zengin, buradan da karşılık alamayınca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı. Zengin, avukatı aracılığıyla da şikayetçi olacağını belirtti. Engelli kadın şimdi Tüketici Hakem Heyeti'nden çıkacak kararı bekliyor.
Bedensel engelli Sibel Zengin, "2 Şubat Cuma günü bir teknolojik mağazadan tablet satın alımı gerçekleştirdik. Cuma günü aldığımız için araya hafta sonu girdi. 5 Şubat'ta biz kargomuzu almak üzere; ben engelli olduğum için evden bizzat aile büyüğümden birini gönderdim. Onlar da gidip alıp getirdi. 'Hayırlı olsun' diyerek açmak istedi dayım. Açınca içinde kare şeklinde bir taş gördük." dedi.
Zengin, "Kutusu da büyük bir şekildeydi. Hani biz bunun üzerine her yere bildirdik. Mağaza ve kargo şubesini aradık. Mağaza kendisi kabul etmedi bunu. Aldığım mağaza, 'Diğer satıcı mağazaya söyleyin' dediler. Biz de satıcı mağazayı aradık. Bayağı bir onlar ilgilendiler, baktılar, incelediler. Bir süre haber gelmedi zaten. Dediler, 'Kargoluktur sorun.' Biz kargonun genel müdürlüğünü aradık. Genel müdürü de bütün kayıtları, transfer sürecini, hepsini incelediğini beyan etti. 'Bu bizlik değil, satıcının suçu' dediler. Biz de satıcıya tekrar döndük. Aradık, satıcı da 'Biz düzgün bir şekilde kargoladık' dedi." ifadelerini kullandı.
Dolandırıcı mağduru Zengin, "20 bin lira söz konusu ortada, iki tarafta suçu birbirine atıyor. 20 bin liralık bir tablet satın aldık. Satıcıyı aradığımızda, 'Aldığınız internet sitesi üzerinden satıcıya iade edin, iade olursa ürününüz, paranızı alırsınız' dediler. Biz iade ettik. İadeyi reddettiler, içinde taş olduğu için kabul etmediler. Tutanak gönderdiler iade olmadığına dair. Gelen taş da şu şekilde. Ben şikayetçiyim, böyle durumda şikayet edilmesi gerekiyor. Tüketici hakem heyetine de başvuru yaptık. Mağdur oldum, bu resmen insanları dolandırmak. Avukatımızla hukuki süreci başlatacağız. Yani taşı görünce şok oldum, 20 bin lira verdim. Birazcık zoruma gitti, üzüldüm. Ben para biriktirerek aldım o ürünü. Böyle bir taş geldi bize, şok olduk. Tablet beklerken taş geldi. Yani aldığımız tablet yok" diye konuştu.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bu internet üzerinden yapılan açık bir dolandırıcılık. Fakat tüketiciler artık bilinçlendi. Tanınmış internet satış portalları üzerinden alım yapıyorlar. Ucuz da bulsalar güvenmedikleri yerlere girmiyorlar. Şikayet sitelerinden sorguluyorlar. Tüketici bilinçlendi ama görülüyor ki güvenilir büyük internet satış portalları da bu tür sahtekarlara, dolandırıcılara, mağazalarına açıyor sayfalarını ve orada satış yapmalarına müsaade ediyor." dedi. Ağaoğlu, "Burada taş gönderilmesinin sebebini de size söyleyeyim. Savcılık açısından soruşturulduğunda 'Depocu karıştırmış bu bir dolandırıcılık değil' demek için bazı açgözlü satıcılar cep telefonu yerine salatalık, tablet yerine de taş gönderebiliyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı - Son Dakika
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