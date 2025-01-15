İnternetten Dolandırıcılığa Büyük Operasyon: 56 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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İnternetten Dolandırıcılığa Büyük Operasyon: 56 Şüpheli Gözaltında

İnternetten Dolandırıcılığa Büyük Operasyon: 56 Şüpheli Gözaltında

Nevşehir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, internet üzerinden ikinci el eşya ve telefon satışı yaparak 250'den fazla kişiyi dolandırdığı tespit edilen 56 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda suç unsuru ve milyonlarca lira ele geçirildi.

15.01.2025 15:57  Güncelleme: 16:02
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NEVŞEHİR merkezli 8 ilde internet üzerinden ikinci el eşya, telefon satışı ve şantaj yöntemiyle 250'den fazla kişiyi yaklaşık 500 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 56 şüpheli, gözaltına alındı.

Nevşehir'de internet üzerinden ikinci el eşya ve telefon satın alan 4 kişi, aldıkları ürünler gelmeyince dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurdu. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 yıllık fiziki ve teknik takibi sonucu çete liderinin Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Serkan K. olduğu tespit edildi. Nevşehir merkezli 8 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonda Serkan K. ile eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı ve kayınbiraderinin de aralarında olduğu 56 şüpheli, gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

FİRARİ 7 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Adreslerde aramalarda 36 kredi kartı, 6 dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 2 ruhsatsız tabanca, 42 fişek, 27 uyuşturucu hap ve yüklü miktarda suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Serkan K.'nin lideri olduğu çetenin, sahte internet siteleri üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaptıkları ayrıca ağına düşürdükleri vatandaşları şantaj yöntemi ile dolandırdıkları tespit edildi. Dolandırıcılıktan elde edilen paraları 'hesapçı' olarak adlandırılan şahısların banka ve kripto para hesapları üzerinden kripto paraya çevirerek, soğuk cüzdana aktardıkları belirlendi. Soğuk cüzdandaki para hacminin yaklaşık 500 milyon TL olduğu bildirildi. Firari 7 şüpheli de aranıyor.

VALİ FİDAN'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Operasyona ilişkin açıklama yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan, Bilişim cihazları üzerinden 2'nci el eşya ve telefon satışı ile birlikte şantaj yöntemiyle yapılan dolandırıcılık eylemlerinde 250'den fazla mağduru 500 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen Nevşehir merkezli 8 ilimizdeki 63 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 56 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 7 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Operasyonda ayrıca 36 adet başka kişilere ait kredi kartı, 6 dizüstü bilgisayar, 17 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 2 adet ruhsatsız tabanca, 42 fişek, 27 uyuşturucu hap ve yüklü miktarda suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi dedi.

Kaynak: DHA

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