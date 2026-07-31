İnternetten Tanışanları Gasbeden 9 Kişi Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnternetten Tanışanları Gasbeden 9 Kişi Gözaltında

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 'sevgili olma' vaadiyle mağdurları gasbeden 9 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte internetten tanıştıkları mağdurlarla "sevgili olma" vaadiyle buluşup onları gasbeden 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet ve Batı cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, "sevgili olma" vaadiyle mağdurları gasbeden zanlıların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda çalışma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin internetten mağdurlarla mesajlaştığını ve onlarla ev veya otellerde buluştuklarını belirledi.

Şüpheli kadınların sözleşilen adrese başka erkeklerle birlikte giderek mağdurlara şantaj yapmasının yanı sıra onların cep telefonu ve paralarını da gasbettiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternetten Tanışanları Gasbeden 9 Kişi Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantin’de kar fırtınası: 100’den fazla turist mahsur kaldı Arjantin'de kar fırtınası: 100'den fazla turist mahsur kaldı
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor

08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
08:34
Küçük Ceylan’ın son hali gündem oldu Görenler tanımakta zorlanıyor
Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor
08:16
Akaryakıtta yeni zirve Motorin fiyatı 84 TL sınırında
Akaryakıtta yeni zirve! Motorin fiyatı 84 TL sınırında
08:15
Ankara’da şantajcı “flört çetesi“ çökertildi
Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi
07:58
Adisyonda yeni tuzak Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
Adisyonda yeni tuzak! Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
07:39
İspanya’yı sarsan göçmen akını Zorla evlere girmeye başladılar
İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 09:14:04. #7.13#
SON DAKİKA: İnternetten Tanışanları Gasbeden 9 Kişi Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.