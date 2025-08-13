Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi Mersin'de düzenlenen operasyonda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık zanlısının Antalya'dan Mersin'e giriş yapacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Silifke ilçesinde durdurdukları araçtaki şüpheliyi yakaladı.
Zanlı, işlemlerinin ardından iade süreci kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Interpol'ün Aradığı Dolandırıcı Mersin'de Yakalandı - Son Dakika
