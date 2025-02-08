Invamed, 2025 Yılı 'Yılın Yenilikçi Tıbbi Cihaz Üreticisi' Ödülünü Kazandı - Son Dakika
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Invamed, 2025 Yılı 'Yılın Yenilikçi Tıbbi Cihaz Üreticisi' Ödülünü Kazandı

Invamed, 2025 Yılı \'Yılın Yenilikçi Tıbbi Cihaz Üreticisi\' Ödülünü Kazandı

Global Health and Pharma tarafından verilen prestijli ödül, Invamed'in yenilikçi tıbbi cihaz teknolojileri ile sağlık alanındaki katkılarını tescilledi. Invamed Başkanı Raşit Dinç, sağlık teknolojilerinde yapay zeka ve dijital çözümler ile hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

08.02.2025 11:47  Güncelleme: 11:48
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KÜRESEL sağlık ve ilaç sektörünün yenilikçi çalışmalarını öne çıkarmak amacıyla faaliyet gösteren İngiltere merkezli Global Health and Pharma (GHP) bu yılki 'Medical Device Innovator of the Year 2025' ödülünü, Invamed'e verdi. Bilimsel kriterlere dayanan değerlendirme süreçleri sonucunda belirlenen ödüller, dünya çapında en yüksek prestij ve güvenilirlik göstergesi olarak görülüyor ve küresel sağlık ekosisteminin sürekli gelişimine katkı sunulması hedefleniyor.

Tıbbi cihaz teknolojileri üreten Invamed, Global Health and Pharma (GHP) tarafından 'Dünyanın En Yenilikçi Tıbbi Cihaz Üreticisi' olarak gösterildi. Her yıl uluslararası ölçekte sağlık, ilaç ve biyoteknoloji sektöründeki firmalara verilen ödüle ilişkin konuşan Invamed Başkanı Raşit Dinç, "Her zaman 'Yaşam için yenilik' arayışı içindeyiz. Sağlığın geleceğini şekillendirecek teknolojiler geliştirirken, hem hastaların yaşam kalitesini yükseltmeyi hem de sağlık profesyonellerine daha etkili tanı ve tedavi imkanları sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Dinç, "Dünyanın farklı bölgelerinde yayımlanan gazete, televizyon ve çevrim içi medya kuruluşları, Invamed'e verilen bu ödülü geniş biçimde ele aldı. Özellikle yapay zeka, robotik ve dijital sağlık konularında geliştirilen çözümlerimiz, geleceğin tıp uygulamalarına yön verecek nitelikte olduğu değerlendirmeleri öne çıktı" açıklamasında bulundu.

Yapay zeka destekli medikal cihazlardan dijital sağlık platformlarına uzanan geniş bir yelpazede ürün ve teknoloji geliştirdiklerini aktaran Dinç, hasta güvenliği ve tedavi süreçlerinin hızlanması adına pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Dinç, ayrıca şirketin kısa sürede küresel ölçekte tanınmasında, uluslararası iş birlikleri ve nitelikli Ar-Ge ekibinin büyük payı olduğunu ifade etti.

Dinç, kaleme aldığı ve 120 ülkede yayımlanan kitaplarının, akademik camia ve sağlık profesyonelleri tarafından yaygın olarak referans gösterildiğini dile getirdi. Dinç, "Sağlık profesyonellerinin yeni teknolojilere adapte olma süreçlerine rehberlik etmeyi, aynı zamanda hastaların da güncel tedavi olanaklarına dair farkındalığını artırmayı amaçlıyorum. Dünyanın dört bir yanındaki hastalara erişerek tedavi kalitesini yükseltmek ve sağlık profesyonellerinin iş yükünü hafifletmek en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda her geçen gün yeni projeler geliştiriyor, felsefemizi somut başarılarla birleştirmeye devam ediyoruz. GHP tarafından takdir edilen bu başarı, Invamed'in yenilikçi bakış açısının ve ileri teknolojiyi insan odaklı kullanma iradesinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Invamed, 2025 Yılı 'Yılın Yenilikçi Tıbbi Cihaz Üreticisi' Ödülünü Kazandı - Son Dakika

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