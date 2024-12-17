IOM: Suriye Uluslararası Desteği Hakediyor

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Suriye'nin uluslararası toplumun tam desteğini hak ettiğini belirtti.

Pope, Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ziyaret ettiği Suriye'ye ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Suriye için tarihi bir anda Birleşmiş Milletler (BM) delegasyonun bir parçası olarak Şam'da bulunduğunu bildiren Pope, "Suriyeliler, ülkelerini yeniden inşa etmenin pratik gerçeklerine umutla bakıyor. Suriye, uluslararası toplumun tam desteğini hak ediyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.