İPA, küresel düşünce kuruluşları ağı MeTTA\'ya katıldı

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), küresel megakentlerin düşünce kuruluşlarını ve araştırma enstitülerini ortak akıl ve iş birliği için bir araya getiren Megakent Düşünce Kuruluşları Birliği'ne (MeTTA) katıldı. Bu iş birliğiyle İstanbul'un deneyimleri küresel platformlara taşınırken, dünya metropollerindeki iyi uygulama örneklerinin de İstanbul'a kazandırılması amaçlanıyor.

Megakent Düşünce Kuruluşları Birliği (Megacity Think Tank Alliance- MeTTA), Seul Enstitüsü bünyesinde 2014 yılında dünya metropollerinin benzer kentsel zorluklara karşı ortak çözümler üretmesi hedefiyle kuruldu. MeTTA ağı, sürdürülebilir kentsel çözümlerin uygulanmasında büyükşehir yönetimleri arasında iş birliğine dayalı ortaklıkları teşvik ederek, kentlilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor. İBB'ye bağlı İPA da İstanbul'un dirençli ve kapsayıcı bir kent inşa etme konusundaki deneyimini paylaşmak ve diğer şehirlerle iş birliği yapmak amacıyla MeTTA'ya üye oldu.

"HANGİ ALANLARDA ÇALIŞMA YAPILACAK"

İPA, MeTTA ağı kapsamında uluslararası paydaşlarıyla bütüncül kent planlaması, veri odaklı tematik kentsel araştırma, inovasyon, iklim krizi gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütecek. MeTTA'nın sekretaryasını yürüten başta Seul Enstitüsü olmak üzere üye kurumlarla ikili ortak araştırmalar, bilgi ve uzman değişim programları gibi etkinlikler düzenlenmesi de hedefleniyor. İPA, bu ağa dahil olarak hem İstanbul'un yerel kentsel deneyimi küresel platformlara taşıyacak hem de dünya metropollerindeki iyi uygulama örneklerinin İstanbul'a kazandırılması için çalışacak.

"KİMLER ÜYE"

MeTTA ağında; Pekin Şehir Planlama Enstitüsü, Şanghay Şehir Planlama ve Tasarım Araştırma Enstitüsü, Ho Chi Minh Şehri Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü, Paris Bölgesi Enstitüsü, Busan Kalkınma Enstitüsü, Kore Yerel Yönetim Araştırma Enstitüsü, Malezya Planlamacılar Enstitüsü'nün de aralarında bulunduğu kentsel düşünce kuruluşları yer alıyor.