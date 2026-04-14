İpa'nın Mart Ayı Araştırması: İş Bulma Umudu Azalıyor

14.04.2026 14:04  Güncelleme: 15:09
(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) mart ayı gündem araştırması sonuçları açıklandı. İstanbulluların yaşam memnuniyetinden, ekonomik beklentilerine kadar birçok konu başlığının yer aldığı araştırmada, iş bulma umuduna da mercek tutuldu. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 30,2'si yakın dönemde iş bulacağına inandığını, yüzde 44,2'si kısa süre içinde iş bulacağına inanmadığını belirtti.

İBB bağlı İPA tarafından düzenli olarak yayımlanan aylık veri bülteni İstanbul Barometresi kapsamında hazırlanan "Gündem Araştırmaları"nın mart ayı raporu açıklandı. Raporda; İstanbulluların yaşam memnuniyeti, ekonomik beklentileri, günlük deneyimlerine ilişkin veriler yer aldı.

"İş bulacağına inananların oranı yüzde 30,2"

Araştırmada, öğrencilere ve iş arayan ama bulamadığını belirten katılımcılara "Yakın dönemde iş bulacağınıza inanıyor musunuz" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 30,2'si yakın zamanda iş bulacağına inanırken, yüzde 25,6'sı kararsız olduğunu, yüzde 44,2'si ise iş bulacağına inanmadığını belirtti.

"Tüketim alışkanlıklarında temkinli dönem"

Araştırma sonuçları, tüketim alışkanlıklarında temkinli yaklaşımın devam ettiğini gösterdi. Katılımcıların yüzde 55,6'sı son bir ayda dışarıda yeme-içme alışkanlıklarını azalttığını, yüzde 48,4'ü ise giyim alışverişinde daha sınırlı harcama yaptığını ifade etti. "Hanenizde yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe duydunuz mu" sorusuna katılımcıların yüzde 35,1'i "evet" yanıtını verdi.

"Ekonomi, bayram planlarını etkiledi mi"

Araştırma kapsamında Ramazan Bayramı tatiline ilişkin sorular da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 50,3'ü bayram tatiline ilişkin planlarında herhangi bir değişiklik yapmadığını ifade etti. Genellikle bayram tatillerini İstanbul dışında geçirdiğini belirten katılımcıların yüzde 17,7'si ise bu yıl ekonomik sebeplerle şehir dışına çıkamadığını söyledi. Tatil boyunca harcamalarını kıstığını söyleyenlerin oranı da yüzde17,7 oldu.

"Sosyal medyada Instagram öne çıkıyor"

Araştırma kapsamında sosyal medya kullanım alışkanlıkları da incelendi. Katılımcıların yüzde 74,4'ü Instagram kullandığını belirtirken, yüzde 28'i X, yüzde 26,9'u Facebook ve yüzde 16,4'ü TikTok kullandığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 15,7'si ise hiçbir sosyal medya platformu kullanmadığını söyledi.

Kaynak: ANKA

