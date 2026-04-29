İpa, Uluslararası Planlama Ajansları Ağına Üye Oldu

29.04.2026 15:27  Güncelleme: 16:33
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Metropolitan ve Bölgesel Planlama Ajansları Küresel Ağı’nın (MTPA) resmi üyesi oldu. İPA, temelleri BM Habitat III konferansında atılan ve dünyanın dört bir yanından şehir planlama ajanslarını bir araya getirerek ortak sorunlara çözüm üretmek için bilgi paylaşımını sağlamayı hedefleyen MTPA ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütecek.

Uluslararası planlama ajansları ağı olan Metropolitan ve Bölgesel Planlama Ajansları Küresel Ağı'na (Metropolitan and Territorial Planning Agencies-MTPA) resmi katılım sürecini tamamlayan İPA, uluslararası platformun Türkiye'den ilk üyesi oldu. MTPA'nın temelleri, Ekim 2016'da Ekvador'un Quito kentinde düzenlenen BM Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Konferansı'nda (Habitat III) atıldı. Habitat III konferansında bir araya gelen planlama ajanslarının ortak girişimi sonucunda 2017 yılında Fransa'da kuruldu.

"Şehirlerin ortak sorunlarına çözüm aranıyor"

MTPA, yerel yönetimlere teknik danışmanlık hizmeti veren şehir planlama ajanlarını bir araya getirerek deneyimlerinden yararlanmalarını ve aralarında bilgi paylaşımını sağlamayı hedefliyor. Dünyadaki bütün şehirlerin karşı karşıya olduğu iklim değişikliği, ulaşım, enerji tüketimi, artan eşitsizlikler gibi ortak sorunlara çözüm bulmak için planlama ajanslarına yardımcı olmayı da amaçlıyor. Dünyanın dört bir yanından planlama ajanslarının üye olduğu MTPA; devletler ve uluslararası kuruluşlar, yerel ve bölgesel yetkililer, STK'lar ve profesyoneller, şirketler, üniversiteler ile iş birliği yaparak şehirler için çalışıyor. MTPA'nın üyeleri arasında Fransa, Seul, Pekin, Şanghay, Fas, Meksika, Brezilya'dan çok sayıda planlama ajansı bulunuyor.

Uluslararası ağın yeni üyesi İstanbul Planlama Ajansı, kentin bilimsel çalışmalar ışığında sivil toplum örgütleri, üniversiteler, uzmanlar, özel sektör, uluslararası kurumların katkıları ve İstanbulluların katılımıyla planlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak 2020 yılında kuruldu. İPA; kenti daha yaşanabilir kılmak için araştırma, katılım ve planlama alanlarında çalışmalara imza atıyor.

Kaynak: ANKA

