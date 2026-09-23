İPA verilerine göre İstanbulluların yüzde 98,8'i internete cep telefonundan erişiyor - Son Dakika
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İPA verilerine göre İstanbulluların yüzde 98,8'i internete cep telefonundan erişiyor

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İPA verilerine göre İstanbulluların yüzde 98,8\'i internete cep telefonundan erişiyor
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İPA'nın İstanbul Barometresi'nin ağustos sayısında İstanbulluların dijital alışkanlıkları incelendi. 751 katılımcıyla yapılan araştırmada internete erişimde cep telefonu yüzde 98,8 ile ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 55,6'sı son 3 ayda internetten alışveriş yaptı.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbulluların dijital alışkanlıklarını inceledi. Araştırmada İstanbulların internete erişim için kullandığı en yaygın araç cep telefonu çıktı. Katılımcıların yüzde 55,6'sı son 3 ay içinde internet üzerinden mal veya hizmet satın aldığını belirtirken, yüzde 29,5'i ise internet üzerinden hiç mal veya hizmet satın almadığını bildirdi.

İBB bağlı İPA aylık veri bülteni İstanbul Barometresi'nin ağustos sayısı yayımlandı. Bu sayının tematik araştırma konusu "İstanbul'un Dijital Vatandaşlık Profili: İnternet Erişim Araçları ve Dijital Beceriler" oldu. 751 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada, İstanbulluların dijital hayatı; erişim ve kullanım ekseninde incelendi.  Araştırmada, internete erişimde en yaygın kullanılan araç cep telefonu çıktı. Katılımcıların yüzde 98,8'i internete cep telefonundan, yüzde 31,5 ile dizüstü bilgisayardan, yüzde 27,9 tabletten ve yüzde 24,5'i masaüstü bilgisayardan eriştiğini belirtti.

"YAPAY ZEKAYA ERİŞİM"

Son üç ay içerisinde internet kullanan katılımcıların yüzde 52,3'ü yapay zeka kullanmadığını, yüzde 47,7'si kullandığını kaydetti. Yapay zeka araçlarının kullanım amaçları incelendiğinde katılımcıların yüzde 77,3'ü bu araçları özel amaçlarla, yüzde 36,8'i mesleki, yüzde 25,5'i ise eğitim amaçlı kullandığını ifade etti.

"İNTERNET ALIŞVERİŞİ"

Katılımcıların yüzde 55,6'sı son üç ay içinde internet üzerinden mal veya hizmet satın aldığını belirtirken, yüzde 9,3'ü üç ay ile bir yıl arasında, yüzde 5,6'sı ise bir yıldan daha uzun süre önce alışveriş yaptığını bildirdi. Katılımcıların yüzde 29,5'i ise internet üzerinden hiç mal veya hizmet satın almadığını belirtti.

"HANGİ DİJİTAL PLATFORMLAR KULLANILIYOR"

Araştırmada İstanbullulara dijital platformlar da soruldu. Katılımcıların yüzde 47,5'i hiçbir dijital platforma abone olmadığını ifade etti. Aboneliği bulunan katılımcıların en çok tercih ettiği dijital hizmetler arasında film, dizi veya spor yayın hizmetleri yüzde 41,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 35,3 ile müzik yayın hizmetleri, yüzde 10,6 ile oyun hizmetleri, yüzde 9,1 ile hava durumu, dil öğrenme ve benzeri uygulamalar, yüzde 6,2 ile online haber siteleri ve yüzde 4,9 ile sağlıkla ilgili uygulamalar izledi.

Kaynak: ANKA
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