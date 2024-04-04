IPARD III Programına İlk Başvurular Yarın Başlıyor

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IPARD III programına ilk çağrı için başvurular yarın başlıyor

ANKARA - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 81 ilde yatırım yapacak girişimciler için toplamda 66 milyon avro tutarında verilecek hibe desteğine başvurular yarın başlayacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 81 ilde yatırım yapacak girişimcilere toplam 66 milyon avro tutarında hibe vereceği IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında başvuruların kabulüne 5 Nisan 2024 Cuma günü başlayacak.

Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek olmak amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı III Programı - 1. Başvuru Çağrı İlanı döneminde; Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar başlığı altında kırmızı/beyaz et kesimhaneleri, et işleme ve parçalama, süt işleme, süt toplama, peynir altı suyu işleme, meyve/sebze soğuk hava deposu, su ürünleri işleme ve yumurta işleme yatırımları desteklenecek.

Proje başvuruları, 5 Nisan Cuma saat 09.00'dan itibaren 7 Mayıs Salı saat 18.00'e kadar "https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/" adresinden yapılarak, başvuru çıktıları ve Başvuru Çağrı İlanında istenen diğer belgeler 9 Mayıs Perşembe mesai bitimine kadar TKDK İl Koordinatörlükleri veya İl İrtibat Ofislerine teslim edilebilecek.

Sektöre yatırımın avantajları

Tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi tesislerinin kurulumu, ham ürünün daha değerli ürünlere dönüşümünü sağlayarak, kırsal alanlarda ekonomik katma değer oluşturuyor ve üreticilere daha yüksek gelir elde etme fırsatları sunuyor. Üretim, paketleme, depolama ve dağıtım zinciri yeni iş kolları oluşturarak vatandaşlara yeni istihdam olanakları sağlıyor.

İşlenmiş ürünlerin üretimi modern teknoloji ve yenilikçi süreçler gerektiriyor. Bu, yerel işletmelerin teknolojiye ve yeniliklere erişimini artırarak, kırsal alanlarda teknoloji transferini teşvik ederek, yerel ekonomiyi güçlendiriyor.