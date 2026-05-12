İpek Yolu Kervanı Gaziantep'te Belgesel Çekimlerini Tamamladı
İpek Yolu Kervanı Gaziantep'te Belgesel Çekimlerini Tamamladı

12.05.2026 17:49
UNCCD'nin İpek Yolu Kervanı, Gaziantep'te 'Sürü Nereye Gidiyor?' belgeselinin çekimlerini bitirdi.

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) tarafından görevlendirilen "İpek Yolu Kervanı"nın "Sürü Nereye Gidiyor?" adlı belgesel filminin Gaziantep ayağındaki çekimleri tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNCCD işbirliğinde gerçekleştirilen program kapsamında Erzurum'dan yola çıkan kervan, yolculuğunun 6. gününde Gaziantep'e ulaştı.

Yolculuk sırasında "Sürü Nereye Gidiyor?" adlı belgeselin çekimlerini sürdüren kervan, kentin Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sarıt Mahallesi'nde bulunan mera ve çayır alanlarını ziyaret ederek Gaziantep ayağındaki çekimleri tamamladı.

Çekimlerde, kentteki geleneksel üretim kültürü ve hayvancılık faaliyetleri, bitki örtüsü, doğal mera alanları ile küçükbaş, büyükbaş hayvancılık gibi konular ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Fatma Toru, AA muhabirine, belgeselin Moğolistan'da düzenlenecek UNCCD 17. Taraflar Konferansı'nda (COP17) gösterileceğini söyledi.

Belgeselin, iklim krizi açısından Türkiye için önemli olduğunu dile getiren Toru, şunları ifade etti:

"Şu ana kadarki temaslarımızda, gelen heyetin, gerek yerel halkla yaptığı toplantılardan gerekse sahadaki incelemelerinden oldukça memnun kaldığını ve etkilendiğini gördük. Kendileri de bunu ifade ettiler. Şuna inanıyoruz ki bu temaslar kapsamında ziyaret edecekleri ülkeler arasında en etkileyici görselleri ve en büyük çeşitliliği ülkemizde bulacaklar. Kadim geçmişimizden gelen tarihi, kültürel, çevresel ve ekolojik açıdan ciddi bir zenginliğimiz var. Bu zenginliği de burada görmüş oldular."

UNCCD temsilcisi Yazan Neme de belgeselde meraların insanlık için önemine dikkati çekmek istediklerini dile getirdi.

Çeşitli ülkelerden insanlarla ortak bir dil olmadan iklim kriziyle mücadele kapsamında faaliyetler yürüttüklerini belirten Neme, bugün Antalya'ya hareket ederek belgesel çekimlerine ilişkin hazırlıkları sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

