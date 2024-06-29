İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı İstanbul'da düzenlendi

İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı İstanbul\'da düzenlendi

İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı, üyeleri arasındaki turizm işbirliğini ele almak amacıyla Cuma günü İstanbul'da düzenlendi. İttifak, İpek Yolu'ndaki sürdürülebilir turizm gelişimini teşvik etmek üzere dünya çapında tanınmış turizm şehirleriyle ortaklık kuruyor. Konferansta, medeniyetler arası kültürel etkileşimlerin artırılması ve uyumlu bir şekilde bir arada yaşama çağrısı yapıldı.

29.06.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 28 Haziran 2024

1. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

2. İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı toplantısından çeşitli görüntüler

İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı, üyeleri arasındaki turizm işbirliğini ele almak amacıyla Cuma günü İstanbul'da düzenlendi.

2023 yılında kurulan ittifak, İpek Yolu'ndaki sürdürülebilir turizm gelişimini teşvik etmek üzere dünya çapında tanınmış turizm şehirleriyle ortaklık kuruyor. Şu ana kadar 28 ülkeden aralarında İstanbul'un da bulunduğu 63 şehir ittifaka katılmış durumda.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, konferanstaki açılış konuşmasında, medeniyetler arası kültürel etkileşimleri artırarak uyumlu şekilde bir arada yaşama ve karşılıklı başarıları teşvik etme çağrısı yaptı.

Wei, İstanbul ve diğer ittifak üyelerinin İpek Yolu'nun barış ve işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık, karşılıklı öğrenme ve karşılıklı fayda ruhunu sürdürmesini umduğunu söyledi.

Toplantıda Birleşmiş (BM) Milletler Dünya Turizm Örgütü Onursal Genel Sekreteri Francesco Frangialli, uluslararası turizmin küreselleşmiş bir toplumun önemli bir yüzü olduğunu vurguladı.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile UNESCO ve BM Dünya Turizm Örgütü tarafından desteklenen turizm işbirliği faaliyetlerine işaret eden Frangialli, bu faaliyetlerin malların, fikirlerin, dillerin, sanatın ve kültürel uygulamaların küresel etkileşimi kolaylaştırmadaki rollerine övgüde bulundu.

Etkinlik sırasında üye şehirler, doğal ve kültürel cazibe merkezleri de dahil olmak üzere kendilerine özgü turizm kaynaklarının tanıtımını yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

İpek Yolu, İstanbul, Dünya, Uluslararası İlişkiler, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:27:22. #1.11#
SON DAKİKA: İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement