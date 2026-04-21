İpek Yolu Sergisi Bişkek'te Açıldı

"Zamanını Aşan Miras: İpek Yolu" sergi ve paneli Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

İstanbul merkezli İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği ve Bahariye Sanat Atölyeleri tarafından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen sergi ve panelin açılış töreni üniversitenin Kurmancan Datka Galerisi'nde yapıldı.

Törene Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, KTMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmet Altıntaş ve Prof. Dr. Kamalbek Karımşakov, konuk sanatçılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, açılışta, İpek Yolu güzergahındaki medeniyete ışık tutan serginin, naifliği, zarafeti ve derin düşünceyi işlediğini belirtti.

Ökem, sergi ve panel için İnsan ve Medeniyet Hareketi ve Bahariye Sanat Atölyelerine ve ev sahipliği için Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Gandilov da tarihte Altaylardan Balkanlara kadar ilerleyen Türklerin gerisinde hep medeniyetler bıraktığını vurguladı.

Türk dünyasının şiirle, medeniyetle, yazıyla, kuyumculukla, oyma sanatıyla tarihte hep iz bıraktığını belirten Gandilov, "Biz bu dünya medeniyetinin kurulmasında katkımız olan bir milletiz." dedi.

Gandilov, sergideki eserleri çok beğendiğini ifade etti.

KTMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Altıntaş ise sergileri eğitimin bir parçası olarak gördüklerini anlatarak, İpek Yolu güzergahının kültürel ve tarihi mirasını canlandırmayı amaçlayan "Zamanını Aşan Miras: İpek Yolu" sergisini üniversitede açmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Proje Koordinatörü Meryem Güney de proje ile "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda Türkistan coğrafyası ile ortak medeniyetin yeniden inşasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Sergi, panel ve atölyeden oluşan projenin ilk etkinliğinin İstanbul'da Bahariye Mevlevihane'sinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapıldığını hatırlatan Güney, Türkiye, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, İran ve Suriye'den katılan 41 sanatkarın hazırladıkları hat, tezhip, katı, minyatür, ahşap oyma, sedef kakma, çini, sedef ve metal oyma, mücevher ve özel İpek Yolu kokusundan oluşan eserleri barındıran sergi ve katalog hazırladıklarını kaydetti.

Hattat, sedefkar ve ressam Mesut Dikel, ressam Asılbek Orınbasar, ahşap oyma sanatçısı Tahir Gaziyev ve İran asıllı sanatçı Ahmadali Namazi, sergide yer alan eserleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Panel

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ???????Dr. Öğr. Üyesi Fahri Solak'ın moderatörlüğünde devam eden panelde ise Türkiye ve Kırgızistan'dan katılan akademisyenler, İpek Yolu üzerinde arkeolojik buluntular, İpek Yolu güzergahı, İpek Yolu'ndaki ticaretin etkisi gibi başlıkları ele aldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün destek verdiği "Zamanını Aşan Miras: İpek Yolu" projesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde atölye çalışmalarıyla devam edecek.