İpekyolu Belediyesi Çocuk Akademisi'nde Öğrenciler Eğitim Alıyor ve El Becerilerini Geliştiriyor - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesi Çocuk Akademisi'nde Öğrenciler Eğitim Alıyor ve El Becerilerini Geliştiriyor

İpekyolu Belediyesi Çocuk Akademisi\'nde Öğrenciler Eğitim Alıyor ve El Becerilerini Geliştiriyor

İpekyolu Belediyesi tarafından inşa edilen Çocuk Akademisi, öğrencilere eğitim imkanı sunmanın yanı sıra el becerilerini geliştirme fırsatı da sağlıyor. Akademide yabancı dil, zeka oyunları, tasarım, drama ve müzik gibi 12 farklı atölye bulunuyor. Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayan akademinin tasarım atölyesinde yapılan ürünler, İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde sergileniyor. Ayrıca, akademide görev yapan öğretmenler düzenli olarak velilere öğrencileri hakkında bilgi veriyor.

21.05.2024 13:07
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İpekyolu Belediyesince inşa edilen Çocuk Akademisi ile öğrenciler hem eğitim alıyor hem de el becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yalı Mahallesi'nde hizmet veren akademide, yabancı dil, zeka oyunları, dikkat toplama, tasarım, drama ve müzik gibi 12 atölye bulunuyor.

Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayan Çocuk Akademisi'nin tasarım atölyesinde hazırlanan ürünler, İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde sergileniyor.

Akademide görev yapan öğretmenler de düzenli olarak velileri öğrencileri hakkında bilgilendiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesi Çocuk Akademisi'nde Öğrenciler Eğitim Alıyor ve El Becerilerini Geliştiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İpekyolu Belediyesi Çocuk Akademisi'nde Öğrenciler Eğitim Alıyor ve El Becerilerini Geliştiriyor - Son Dakika
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