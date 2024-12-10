İpekyolu Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu

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İpekyolu Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) iş birliğinde düzenlenen "12. Uluslararası İpekyolu Film Festivali"nin ana jürisi belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yönetmen Orhan Oğuz başkanlığındaki "Kısa Film Jürisi" yazar ve senarist Müjgan Tekin Hasbal ile yönetmen Doğuş Algün'den oluşacak.

"Belgesel Jürisi"nde bu yıl TRT'de uzun yıllar emek veren, belgeseller üreten İsmet Yazıcı ve Taha Feyizli ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim üyesi Turgay Kural yer alırken "Animasyon Jürisi"nde ise Vincent Bouvard, Ayce Kartal ve Rıdvan Çelik görev yapacak.

Festival 13-19 Aralık'ta Beyoğlu Sineması'nda izleyicileri ağırlayacak.

Ödül töreni 19 Aralık'ta Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.