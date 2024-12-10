İpekyolu Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İpekyolu Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu

12. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nin ana jüri üyeleri açıklandı. Festival 13-19 Aralık'ta.

10.12.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpekyolu Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) iş birliğinde düzenlenen "12. Uluslararası İpekyolu Film Festivali"nin ana jürisi belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yönetmen Orhan Oğuz başkanlığındaki "Kısa Film Jürisi" yazar ve senarist Müjgan Tekin Hasbal ile yönetmen Doğuş Algün'den oluşacak.

"Belgesel Jürisi"nde bu yıl TRT'de uzun yıllar emek veren, belgeseller üreten İsmet Yazıcı ve Taha Feyizli ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim üyesi Turgay Kural yer alırken "Animasyon Jürisi"nde ise Vincent Bouvard, Ayce Kartal ve Rıdvan Çelik görev yapacak.

Festival 13-19 Aralık'ta Beyoğlu Sineması'nda izleyicileri ağırlayacak.

Ödül töreni 19 Aralık'ta Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Orhan Oğuz, Festival, İpekyolu, Etkinlik, Beyoğlu, Eğitim, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpekyolu Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
14:05 Netanyahu hakim karşısına çıktı Netanyahu hakim karşısına çıktı
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
19:48 Atina’da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü
19:39 Beşiktaş’ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
19:31 Fidan’dan Guterres’e Suriye Görüşmesi Fidan'dan Guterres'e Suriye Görüşmesi
19:25 Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu
19:20 İBB önünde ’azmanbüs’ protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor İBB önünde 'azmanbüs' protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor
19:02 NATO’dan Esad çıkışı: İran ve Rusya’yı suçladılar NATO'dan Esad çıkışı: İran ve Rusya'yı suçladılar
19:00 Suriye’de muhalifler, askerler için genel af ilan etti Suriye'de muhalifler, askerler için genel af ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 15:19:06. #1.13#
SON DAKİKA: İpekyolu Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.