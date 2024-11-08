İpekyolu\'nda İnşaat Kazası

Van'ın İpekyolu ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.
Halilağa Mahallesi'nde Erhan Karabulut, inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine mahalleye polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince asansör boşluğundan yaralı çıkarılan Karabulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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