İpekyolu'nda Kadın Üreticilere Hijyen Eğitimi - Son Dakika
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İpekyolu'nda Kadın Üreticilere Hijyen Eğitimi

İpekyolu\'nda Kadın Üreticilere Hijyen Eğitimi
16.07.2025 11:20
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Van'ın İpekyolu ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın üreticilere sağlıklı süt ürünü üretimi için eğitim veriyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde, başta otlu peynir olmak üzere tereyağı, kaymak ve yoğurt gibi ürünler hazırlayan kadınları sağlıklı üretim konusunda bilgilendiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda mühendisleri ve veterinerler, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkları önlemek ve sağlıklı süt ürünlerinin üretilmesini sağlamak için sahada çalışma yürütüyor.

Küçükbaş hayvancılığının yoğun yapıldığı kırsal mahalleleri tek tek ziyaret eden ekipler, hayvan sahipleri ve kadın üreticilerle bir araya geliyor.

Van kahvaltısının önemli ürünleri arasında yer alan otlu peynir, kaymak, tereyağı ve yoğurt gibi ürünleri hazırlayan kadın çiftçileri hijyenik ortamda üretim yapılması ve ürünlerin sağlıklı bir şekilde sofraya ulaştırılması konusunda bilgilendiren ekipler, hayvanların sağlık kontrollerini de yapıyor.

Son olarak kırsal Karagündüz Mahallesi'ne gelen ekip, burada 130 koyunu olan ve 18 yıldır otlu peynir üreterek ailesinin geçimine katkı sağlayan 4 çocuk annesi Kader Güleşçe ve hayvancılık yapan diğer kadınları, daha iyi koşullarda üretim yapmaları için bilgilendirdi.

"Tüm mahallelerimize gideceğiz"

Ekiplere eşlik eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan, AA muhabirine, gıda güvenliğini sağlamak ve üreticileri bilinçlendirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ekiplerin kırsal mahallelerde evlerinde otlu peynir üreten kadınlarla bir araya geldiğini belirten Karahan, "Bugün Karagündüz Mahallesi'nde bir işletmemizi ziyaret ettik. Üreticimiz, ev ortamında peynir üretip satış yaparak gelir elde ediyor. Hem veteriner hem de gıda birimlerimizle kadınların üretim faaliyetlerine destek oluyoruz." dedi.

En çok önemsedikleri konuların başında gıda güvenliğinin geldiğini vurgulayan Karahan, şöyle devam etti:

"Özelikle gıda güvenliği, herkesin bildiği gibi sofradan ve çiftlikten başlıyor. Çiftlik boyutuyla gıda güvenliğini sağlamak, gerekli hususları anlatmak ve kritik hijyen noktalarını vurgulamak için buradayız. Ekip arkadaşlarımızla, sağım, peynirde hijyen ve diğer konular hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Yeni bir proje başlattık. Özellikle marketlerde, raflarda gıda kontrolü yapan arkadaşlarımızı köylere çıkarmaya başladık. Üretimin ilk halkasından itibaren hijyeni oluşturmak ve gıda güvenliğini sağlamak için çalışma yürütüyoruz. Tüm mahallelerimize gideceğiz. Sofraya intikal eden hangi ürün varsa bu ürünlerin üretilme koşulları ve kritik noktalarını iletmeye çalışıyoruz."

Kayınvalidesinin desteğiyle otlu peynir üreten Güleşçe ise süt, yoğurt, peynir ve cacık yaparak sattığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün de sütü sağdım. Süzme işleminden sonra mayalamaya bıraktım. Maya işleminden sonra çeşitli otlar karıştırıyoruz. Tuzlu suda beklettikten sonra toprağa gömüyoruz. Yaklaşık dört ay toprak altından bekletiyoruz. Bugün ekipler, hijyen, temiz sağım ve sağlıklı süt ile peynir üretimi konularında bizi bilgilendirdi. Bizler de elimizden geldiği kadar hijyene dikkat ediyoruz. Bu bilgilendirmeler bizim için önemli."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpekyolu'nda Kadın Üreticilere Hijyen Eğitimi - Son Dakika

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