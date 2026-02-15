İplik Dükkanından İyilik Hareketi

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde iplik dükkanı işleten ve 6 yıl önce eşiyle kayınvalidesinin örgü örmesinden etkilenip kendisi de öğrenerek bugüne kadar çok sayıda kıyafet ören Mustafa Kaya'nın (34), hobisi zamanla tutkuya ve iyiliğe dönüştü. Kaya, ördüğü şapka, atkı, yelek ve hırka gibi el emeği ürünlerini doğudaki köy okullarına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Kentte eşi Tuğçe Kaya ile birlikte iplik dükkanı işleten Mustafa Kaya, 2020 yılında koronavirüs pandemisi sırasında bir iddia vesilesiyle örgüyle tanıştı. Evde eşi ve kayınvalidesi örgü örerken, 'Ben de yapabilir miyim?' sorusuna 'Yapamazsın' cevabını alan Kaya, işi iddiaya dökerek kısa sürede örgü örmeyi öğrendi. Mustafa Kaya'nın hobi olarak başladığı örgü, zamanla tutkuya ve iyiliğe dönüştü. Kaya, ördüğü şapka, atkı, yelek ve hırka gibi el emeği ürünlerini sosyal yardımlaşma kuruluşları aracılığıyla doğudaki köy okullarına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Ayrıca örgüye olan ilgisini görünür kılmak için Rusya'da başlayan metroda örgü örme akımından esinlenen Mustafa Kaya, arkadaşı Alihan Boğazoğlu ile Ankara Metrosu'nda örgü örmeye başladı.

'İNSANA KENDİNİ İYİ HİSSETTİRİYOR'

Kaya, metroda örgü örmelerine insanlardan çok güzel tepkiler geldiğini söyleyerek, "Herkes yaptığımız bu işi çok başarılı buluyor. Takdir ediyorlar çünkü erkeklerin örgü örmesi ülkemizde çok muhteşem karşılanmıyordu. Ama ben bu hobinin cinsiyet gözetmeksizin insanlara kendisini iyi hissettirdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYORUZ'

Örgünün kendisi için bir terapi olduğunu ifade eden Mustafa Kaya, "Bu işletmeye başladıktan sonra çok fazla örgü ören erkek müşterim oldu. Biz tabi bu işe hobi olarak başladık ve ortaya böyle eserler çıktı. Sonra düşündük ki bu ürünleri nerede kullanabiliriz? Bunu düşündükten sonra 'Şapka, atkı, yelek ve hırka gibi birçok ürün neden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmasın' dedik ve onlara ulaştırmak için birçok sosyal yardımlaşma kuruluşuyla iletişime geçtik. Böylece sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya başladık. Ürünlerimizi ihtiyacı olan çocuklara ve vatandaşlara göndermeye başladık. Yaptığımız ürünlerin hepsini doğudaki köy okullarına, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz ve onlara hediye ediyoruz. Bu ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Elimizden geldiğince, böyle birçok projede yer aldığımız içinde için de kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

'TAKDİR EDİLMEK ÇOK GÜZEL BİR HİS'

Alihan Boğazoğlu da yaptıkları işin fazlasıyla takdir gördüğünü söyleyerek, "Ben erkelerin örgü örmesinin bu kadar takdir göreceğini düşünmemiştim. Görenlerden çok güzel tepkiler aldık. 'Kolay gelsin' diyenler oldu, sevecen şekilde gülenler oldu. Takdir edilmek çok güzel bir his. Anneannem hep şunu söylerdi; 'İşin, sanatın ve zanaatın cinsiyeti olmaz' derdi. Bu konuda kadın olsun erkek olsun insanları teşvik etmenin çok güzel bir his olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.