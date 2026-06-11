İpsala'da 1,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İpsala'da 1,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

11.06.2026 17:08
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Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda 1,5 ton eroin ve metamfetamin yakalandı, TIR şoförü tutuklandı.

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Gümrük Kapısı'na yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen TIR'da, yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlar kapsamında yaptığı çalışmada; İran'dan Avrupa ülkelerine yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceği belirlendi. Ekipler, 9 Haziran'da İran'dan hareket eden TIR'ı takibe aldı. Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen, İran asıllı A.P.G.'nin kullandığı TIR, x-ray taramasına sevk edildi. TIR, şüpheli yoğunluk sonrası narkotik köpekleri İda ve Rose ile arandı. Aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş, toplam 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü A.P.G., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

İpsala Gümrük Kapısı, Güvenlik, 3. Sayfa, İpsala, Edirne, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala'da 1,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çiğdem Gold Çiğdem Gold:
    bu tür haberler görmek insanı üzüyor dostum, Avrupa ülkelerine bakın nasıl sınırlarını kontrol ediyor ama ne yazık ki bizim ülkemizde bu problemler devam ediyor. yine de görevini yapan bu ekiplere saygı duymak lazım tabii ki 0 0 Yanıtla
  • Murat Baturalp Murat Baturalp:
    iyi yakalandı da bu işin kaynağı İran'dan başlıyo zaten onun için uluslararası işbirliği lazım biz burada yakalasak da başka yerlerden gelmeye devam edicek 0 0 Yanıtla
  • Osman Erdem Osman Erdem:
    nasıl bu kadar uyuşturucu gümrükte kalmış da daha önceden yakalanmamış sorgulanması lazım bence 0 0 Yanıtla
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